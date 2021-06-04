肥胖羞辱添創傷 鼓勵減肥增誘因

美國一項研究發現，疫下肥胖羞辱（fat shaming）個案上升。嘲諷他人肥胖即使出於善意，不但無助人們減肥，反而增添創傷。社交其實可成為減肥動力，更可配合不同誘因讓過程更為順利。

體重歧視引自卑 恐抑鬱暴食

美國康涅狄格大學早前在英美法德澳加6個國家進行一項針對肥胖羞辱的研究，有意減磅人士當中平均有58%的曾面對因體重帶來的歧視，最主要來自家人（76%至87%）及同學（72%至76%），這些經歷在童年及青少年期間最為常見，更帶來深遠創傷，包括自我歧視、自責等。

坊間常言肥人有原罪，亦更易被視作懶惰、貪吃、自控能力差等。

嘲笑他人肥胖未必出於惡意，可能是出於激將法的心態，但往往會取得反效果。香港營養學會指出，肥胖未必是全因個人問題，基因及環境等因素皆可導致熱量過剩。

超重人士被肥胖羞辱後，或自覺運動能力較差，從而失去做運動的動力、甚至逃避運動，身體亦更加容易發炎，增加代謝綜合症的風險。

英國薩里大學教授Jane Ogden亦表示，經歷過肥胖羞辱的人士除了自尊心下降及對個人身體形象不滿，更會出現抑鬱與焦慮，甚至化悲憤為熱量，出現暴食等自我毀滅的行為，進食過多不健康的食品，撫慰被羞辱的心靈。

新冠疫情或成肥胖羞辱的推動者，英媒《衞報》有評論指，肥胖與過重人士屢被指染疫風險較大，加上新冠死亡率確實與肥胖有直接關係，予人一種惡有惡報的錯覺、誤以為新冠肺炎就是食無節制的報應，因此心理上更能接受嘲笑肥胖人士。

惡意羞辱不可容忍，但哪怕是出於善意及鞭策的玩笑也可傷人。

表態支持陪伴 發揮社交動力

若想幫助身邊親友減肥，表態支持及予以陪伴其實作用相當明顯。美國西北大學在2015年的一項研究發現，與他人結伴減肥的人士減掉了7%至10%的體重，獨自減肥者則只減掉了5%。

疫下若不能見面，隔着社交媒體一起減磅也可行。

美國加州大學的一項實驗發現，在Twitter上定時報告減肥進程的人士更易減磅，每10個帖文相應減掉0.5%體重，佐證朋輩壓力及社交鞭策，已足以成為減肥的動力。

除了社交動力，亦可探索其他減磅誘因。英國國民保健署建議，可設立一個減肥錢罌，每減一磅體重就放一筆小錢，隨着錢罌內的錢愈多，自己心理上會越有成就感，這筆錢可用以換取與食物無關的獎賞，例如新衣服、做一次美容等。幫助身邊人減肥方法頗大，無必要採用激將法。

▲ 若想幫助身邊親友減肥，表態支持及予以陪伴其實作用相當明顯。（資料圖片）