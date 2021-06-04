經常聽到有行家說「做廣告不會發達」，我是同意的，但我認為廣告已經比很多行業好。香港基本上只有金融和地產會發達，你看打工皇帝幾乎都來自金融和地產行業，而富豪排行榜上名列前茅的都是地產商。

做廣告已經比很多行業好，因為廣告公司沒有多少資產，他們主要的資產就是人才。當人才是廣告公司致勝關鍵時，公司自然會投入資源去爭逐最優秀的人才，所以廣告公司員工，長遠待遇比很多行業都好，入行時低薪只是因為他們還沒有市場價值而已；如果做了3至5年，一般來說廣告公司員工的薪酬還是不錯的。

做廣告公司老闆也不會發達。一來員工比老闆是更重要的資產，為了保持競爭力，廣告公司老闆可能對員工比對自己更慷慨；二來廣告公司的規模效益不明顯，邊際成本很高，每服務多一個客戶，便要聘請多一個團隊，甚至成本的增長大於收入的增長，所以有些公司做得愈大，反而賺得愈少。

不過經營廣告公司也有好處，就是風險少得多，開廣告公司不用投入很多資金，而且薪金佔了經營成本的絕大部分，經營者可以「睇餸食飯」，有多少生意才聘請多少人，要達至盈利也不太難。

所以做廣告雖然不會發達，但比起很多行業還是不錯的。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》