華為鴻蒙開路 華企宜同心阻圍堵

華為自家操作系統「鴻蒙2.0」，千呼萬喚始出來！面對美國全面封殺，這個全球最大電訊設備製造商立意另闢蹊徑，不僅轉型強攻軟件，更聚焦方興未艾的「萬物互聯」概念（即Internet of Everything，簡稱IoE，即將人、流程、數據和事物，結合一起，使網絡連接變得更相關丶更有價值，從而創造新的功能和新的經濟發展機遇）。

智能手機興起以來，環球巨擘都無法挑戰Google的Android系統，惟內地坐擁龐大消費市場，加上獨特網絡生態，倘華為能與國內同業人同此心，合力自立自強抗美，始終有望突破圍堵，殺出新血路。

華為前晚在深圳發表鴻蒙2.0，還一口氣推出了平板電腦、智能手錶和藍牙耳機等眾多產品，放眼潛力巨大的物聯網，主打無縫連接不同智能用品，冀能Android、蘋果iOS等舊世代平台所不能。公司今後艱難可期，但方向絕對正確。

押注萬物互聯 自立自強抗美

華為創辦人任正非曾聲言，公司在純軟件領域敢於領先世界，而重視軟件，正因美國基本上無從控制軟件未來發展，故他們享有更多獨立、自主，可以「扎到根、捅破天」。

美國為保霸主地位，近年致力遏制中國科企冒起。前任總統特朗普前年5月將之納入黑名單後，華為再難製造配置頂尖芯片的旗艦手機，新手機用戶亦須停用Google地圖和電郵等程式，軟硬件路路不通，令華為手機市佔由手執牛耳，急跌至第6、7名。

現時，Android與iOS合攬手機系統逾99%市佔，歷年來微軟、三星到阿里巴巴俱未能搶灘。華為一心打破挑戰者平台無程式和無用戶的惡性循環，決定讓利開發商，大降其營運成本至其他平台1成，現已吸引逾300應用程式與服務夥伴、超過50萬開發者。

而且，華為有完整業務綫，加上白色家電商美的、天梭錶母企、車企廣汽等逾1,000硬件夥伴，目標今年可有3億至4億台設備搭載鴻蒙，確保了用戶基礎。

然而，國產手機商小米、Oppo及Vivo暫時俱未應允使用鴻蒙，連華為去年賣掉的Honor都不置可否。其他手機商或盤算，既然能藉Android暢銷全球，為何要冒美國制裁風險，改推海外未必受落的鴻蒙手機？不過，正如鴻蒙舵手王成錄所言：「在別人的牆基上砌房子，再大再漂亮也經不起風雨。」美國今天可威壓全球斷絕華企的芯片供應，明天也可照辦煮碗，使華企不能再用美國移動裝置系統，卡着他們脖子。

從內地用戶爭相更新至鴻蒙2.0，加上自成一國的網絡生態可見，如官方能加以協調，令國產手機商放下門戶之見，鴻蒙大有可能在國內站穩陣腳。除了中信証券和中金公司齊聲唱好，外資科技顧問Canalys分析師彭路平亦看好，鴻蒙在土炮軟件盛行的地方如非洲，可望成功。

爭軟硬件夥伴 再搶海外市場

華為將加大投資俄羅斯、東歐等地，任正非指出，只要成功佔領歐洲、亞太和非洲，美國又不肯融合標準，對方一樣不能踏進其地盤。當然，美國制華無所不用其極，已有美媒開始吹奏鴻蒙抄襲Android的論調，如何避免受潛在的專利戰拖累，相信是華為與夥伴必須思考的問題。

任正非多番強調，依託中國、面向全球，需要更大獨立性、自主性，學人之長、長自己之力，正是華為刻下的寫照。他也曾如此形容，在技術創新中最主要是寬容，要耐得住寂寞及無奈。所以華為要全面突圍，可能還有一段艱辛的路要走！

責任編輯：陳靜芬