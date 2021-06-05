聖耀皇權 俄羅斯皇家珍品展 沙皇珍藏香港大晒冷 副刊版 2021/06/05 分享： 疫情下無法外遊，要增長知識不妨一遊博物館。香港文化博物館本年度重點展覽之一「聖耀皇權-俄羅斯皇家珍品展」已經登場，展出170組莫斯科克里姆林宮博物館的各類俄羅斯皇室收藏。沙皇的典禮貴氣十足，展品既有皇 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 6月誠品書店 父親節獻禮+曬書市集 今日 6月誠品書店 父親節獻禮+曬書市集 紅磡咖啡店台灣單車主題展覽 特設打卡位及限定魯肉飯甜品 2021/06/04 紅磡咖啡店台灣單車主題展覽 特設打卡位及限定魯肉飯甜品 山藝教練夏日行山貼士 做足準備最重要 2021/06/04 山藝教練夏日行山貼士 做足準備最重要 淺水灣 the pulse 商場周末舉行抱泡市集 玩樂區最合親子遊 2021/06/03 淺水灣 the pulse 商場周末舉行抱泡市集 玩樂區最合親子遊 灣仔荃灣海濱大革新 打卡玩意藝術裝置免費任玩 2021/05/29 灣仔荃灣海濱大革新 打卡玩意藝術裝置免費任玩 俄羅斯 博物館 沙田 藝術類別