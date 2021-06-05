聖耀皇權 俄羅斯皇家珍品展 沙皇珍藏香港大晒冷

疫情下無法外遊，要增長知識不妨一遊博物館。香港文化博物館本年度重點展覽之一「聖耀皇權-俄羅斯皇家珍品展」已經登場，展出170組莫斯科克里姆林宮博物館的各類俄羅斯皇室收藏。沙皇的典禮貴氣十足，展品既有皇

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