6月誠品書店 父親節獻禮+曬書市集 副刊版 2021/06/05 分享： 近月誠品書店活動多多，包括有首個大型曬書市集，與各讀者塑造百種生活光景。另外6月20日就是父親節，如何為爸爸準備一份心思禮物，誠品也有心水之選。 作為型格爸爸，誠品生活也作了限定主題「Be Like ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 聖耀皇權 俄羅斯皇家珍品展 沙皇珍藏香港大晒冷 今日 聖耀皇權 俄羅斯皇家珍品展 沙皇珍藏香港大晒冷 紅磡咖啡店台灣單車主題展覽 特設打卡位及限定魯肉飯甜品 2021/06/04 紅磡咖啡店台灣單車主題展覽 特設打卡位及限定魯肉飯甜品 山藝教練夏日行山貼士 做足準備最重要 2021/06/04 山藝教練夏日行山貼士 做足準備最重要 淺水灣 the pulse 商場周末舉行抱泡市集 玩樂區最合親子遊 2021/06/03 淺水灣 the pulse 商場周末舉行抱泡市集 玩樂區最合親子遊 灣仔荃灣海濱大革新 打卡玩意藝術裝置免費任玩 2021/05/29 灣仔荃灣海濱大革新 打卡玩意藝術裝置免費任玩 誠品 父親節