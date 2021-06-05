6月誠品書店 父親節獻禮+曬書市集

近月誠品書店活動多多，包括有首個大型曬書市集，與各讀者塑造百種生活光景。另外6月20日就是父親節，如何為爸爸準備一份心思禮物，誠品也有心水之選。

作為型格爸爸，誠品生活也作了限定主題「Be Like

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