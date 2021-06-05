新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 置業家居 2021/06/05 分享： 【新盤拆局】疫情明顯回落，近兩至三個月樓市氣氛大變，新盤市場明顯轉旺，市場出現多個不同新盤現象，例如逾億豪宅蜴旺、多年餘貨盤全數沽清、全新盤銷情理想等等。 首先逾億豪宅新盤蜴旺，波老道新盤、大潭新盤、壽 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 今日 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 今日 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 今日 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 今日 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 今日 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 你可能感興趣 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 今日 01:00 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 今日 01:00 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 今日 01:00 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 最新專欄文章 更多 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 今日 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 紅磡曼翹 市區精品盤 最細186呎起 今日 紅磡曼翹 市區精品盤 最細186呎起 何文田VAU RESIDENCE 開放式及1房 攻單身貴族 今日 何文田VAU RESIDENCE 開放式及1房 攻單身貴族 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 今日 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 今日 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 豪宅 一手市場