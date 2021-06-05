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元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多

置業家居 2021/06/05

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現時元朗站一帶有多個住宅項目，今個月區內再有大型新盤準備登場。新地The YOHO Hub發展項目分期發展，第B期有機會6月推售，提供1,030伙，正待批預售樓花同意書。

The YOHO Hub發展項

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欄名 : 封面故事

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