元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 置業家居 2021/06/05 分享： 現時元朗站一帶有多個住宅項目，今個月區內再有大型新盤準備登場。新地The YOHO Hub發展項目分期發展，第B期有機會6月推售，提供1,030伙，正待批預售樓花同意書。 The YOHO Hub發展項 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 今日 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 今日 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 今日 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 今日 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 今日 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 你可能感興趣 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 今日 01:00 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 今日 01:00 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 今日 01:00 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 最新專欄文章 更多 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 今日 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 紅磡曼翹 市區精品盤 最細186呎起 今日 紅磡曼翹 市區精品盤 最細186呎起 何文田VAU RESIDENCE 開放式及1房 攻單身貴族 今日 何文田VAU RESIDENCE 開放式及1房 攻單身貴族 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 今日 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 今日 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 一手市場