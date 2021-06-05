沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房

大圍站柏傲莊III今日首輪開售，兩站之隔的星凱‧堤岸亦部署在6月份推售，提供逾千伙，價錢將參考地鐵沿綫項目價錢。

由中洲置業發展的星凱‧堤岸，位於坳背灣街1號，鄰近港鐵火炭站。項目仍待批預售樓花同意，發

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