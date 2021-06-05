  • 27°C
香港時間 : 2021605日 (六) 01:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房

置業家居 2021/06/05

分享：

大圍站柏傲莊III今日首輪開售，兩站之隔的星凱‧堤岸亦部署在6月份推售，提供逾千伙，價錢將參考地鐵沿綫項目價錢。

由中洲置業發展的星凱‧堤岸，位於坳背灣街1號，鄰近港鐵火炭站。項目仍待批預售樓花同意，發

...

欄名 : 封面故事

相關文章

6月新盤戰 逾3,800伙列陣
今日
6月新盤戰 逾3,800伙列陣
新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接
今日
新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接
元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多
今日
元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多
屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售
今日
屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售
何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶
今日
何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶

你可能感興趣

6月新盤戰 逾3,800伙列陣
今日 01:00
6月新盤戰 逾3,800伙列陣
新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接
今日 01:00
新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接
元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多
今日 01:00
元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多

最新專欄文章 更多

6月新盤戰 逾3,800伙列陣
今日
6月新盤戰 逾3,800伙列陣
紅磡曼翹 市區精品盤 最細186呎起
今日
紅磡曼翹 市區精品盤 最細186呎起
何文田VAU RESIDENCE 開放式及1房 攻單身貴族
今日
何文田VAU RESIDENCE 開放式及1房 攻單身貴族
何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶
今日
何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶
屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售
今日
屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售
一手市場 星凱‧堤岸

上一篇文章

元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多

下一篇文章

屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？