屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 置業家居 2021/06/05 分享： 屯門再有洋房供應，英皇旗下畔海僅提供8幢洋房，早前已經取得滿意紙，隨即上載樓書，據了解項目已開放現樓示範單位，計劃月內以招標形式發售。 畔海位處屯門澄麗路9號，鄰近屯門公路。市場消息指，畔海已開放現樓示 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 今日 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 今日 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 今日 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 今日 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 今日 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 你可能感興趣 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 今日 01:00 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 今日 01:00 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 今日 01:00 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 最新專欄文章 更多 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 今日 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 紅磡曼翹 市區精品盤 最細186呎起 今日 紅磡曼翹 市區精品盤 最細186呎起 何文田VAU RESIDENCE 開放式及1房 攻單身貴族 今日 何文田VAU RESIDENCE 開放式及1房 攻單身貴族 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 今日 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 今日 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 銷售安排 大灣區 一手市場 畔海