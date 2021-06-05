屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售

屯門再有洋房供應，英皇旗下畔海僅提供8幢洋房，早前已經取得滿意紙，隨即上載樓書，據了解項目已開放現樓示範單位，計劃月內以招標形式發售。

畔海位處屯門澄麗路9號，鄰近屯門公路。市場消息指，畔海已開放現樓示

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