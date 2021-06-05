何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶

協成行何文田勝利道新盤命名為芳菲，提供71伙，標準單位1房面積最細286呎起，最快月內推售，價錢參考何文田樓盤。

芳菲位處何文田勝利道5號，在加多利軒及VAU RESIDENCE中間；預計關鍵日期為

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