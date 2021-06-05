何文田VAU RESIDENCE 開放式及1房 攻單身貴族 置業家居 2021/06/05 分享： 萬科香港何文田新盤VAU RESIDENCE上載樓書，開放式最細單位209平方呎起，最快下周公布價單，預計本月內推出市場。 VAU RESIDENCE樓高25層，一層7至8伙，實用面積由209至499平 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 今日 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 今日 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 今日 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 今日 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 今日 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 你可能感興趣 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 今日 01:00 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 今日 01:00 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 今日 01:00 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 最新專欄文章 更多 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 今日 6月新盤戰 逾3,800伙列陣 紅磡曼翹 市區精品盤 最細186呎起 今日 紅磡曼翹 市區精品盤 最細186呎起 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 今日 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 今日 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 今日 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 豪宅 一手市場