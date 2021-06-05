紅磡曼翹 市區精品盤 最細186呎起

由已故「釘王」陳桂洪創辦的桂洪集團紅磡新盤曼翹，共130伙單位，標準單位面積由186平方呎，計劃月內上樓書，定價參考同區一手及二手同類型單位。

桂洪集團董事凌俊偉表示，曼翹命名靈感來自翱翔天際的雀鳥，寓

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