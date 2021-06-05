6月新盤戰 逾3,800伙列陣

樓價回升，一手、二手樓市同樣氣氛轉佳，帶動成交有價有市，5月新盤推盤潮帶動，發展商加把勁，預期6月有逾3,800伙單位供應，鐵路盤成焦點！

踏入6月，發展商奮力推盤以延續5月新盤旺勢，本刊統計最少有7個

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