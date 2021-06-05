6月新盤戰 逾3,800伙列陣 置業家居 2021/06/05 分享： 樓價回升，一手、二手樓市同樣氣氛轉佳，帶動成交有價有市，5月新盤推盤潮帶動，發展商加把勁，預期6月有逾3,800伙單位供應，鐵路盤成焦點！ 踏入6月，發展商奮力推盤以延續5月新盤旺勢，本刊統計最少有7個 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 今日 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 今日 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 今日 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 今日 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 今日 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 你可能感興趣 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 今日 01:00 新盤氣氛全面反彈 超豪宅、多年餘貨亦見承接 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 今日 01:00 元朗The YOHO Hub 港鐵上蓋 戶型選擇多 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 今日 01:00 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 最新專欄文章 更多 紅磡曼翹 市區精品盤 最細186呎起 今日 紅磡曼翹 市區精品盤 最細186呎起 何文田VAU RESIDENCE 開放式及1房 攻單身貴族 今日 何文田VAU RESIDENCE 開放式及1房 攻單身貴族 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 今日 何文田芳菲 名校網新盤 提供中小型戶 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 今日 屯門畔海 僅8幢洋房 擬月內招標售 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 今日 沙田星凱‧堤岸 自設商場 主打2房 一手市場 柏傲莊III