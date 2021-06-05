元朗宏富苑 寬敞企理 置業家居 2021/06/05 分享： 單位：青高層17室 實用面積：434平方呎 叫價：$490萬（未補地價） 呎價：$11,290 資料提供：美聯（92017733） 作者：馮詠欣 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 宏富苑暫約8個未補價放盤 $450萬起入場 今日 宏富苑暫約8個未補價放盤 $450萬起入場 你可能感興趣 宏富苑暫約8個未補價放盤 $450萬起入場 今日 01:00 宏富苑暫約8個未補價放盤 $450萬起入場 最新專欄文章 更多 收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分） 今日 收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分） Wetland Seasons Park區內新寵 約30伙放租1房$1.1萬入場 今日 Wetland Seasons Park區內新寵 約30伙放租1房$1.1萬入場 【白居二2020放盤推介】沙田愉翠苑 長廳開則 今日 【白居二2020放盤推介】沙田愉翠苑 長廳開則 【白居二2020放盤推介】柴灣富怡花園 闊落L廳 今日 【白居二2020放盤推介】柴灣富怡花園 闊落L廳 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 遠眺避風塘景 今日 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 遠眺避風塘景