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元朗宏富苑 寬敞企理

置業家居 2021/06/05

分享：

單位：青高層17室

實用面積：434平方呎

叫價：$490萬（未補地價）

呎價：$11,290

資料提供：美聯（92017733）

作者：馮詠欣

責任編輯：郭慧敏

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欄名 : 樓市熱話

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