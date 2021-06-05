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宏富苑暫約8個未補價放盤 $450萬起入場

置業家居 2021/06/05

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元朗一帶發展了多個私人住宅，惟區內居屋屋苑就只有鳳庭苑以及房委會於2014年復售居屋後推出的宏富苑。宏富苑位於元朗宏業西街及富業街交界，目前約有8個未補地價放盤，最平$450萬可入場。

元朗近年是新界區

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欄名 : 樓市熱話

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