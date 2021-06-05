宏富苑暫約8個未補價放盤 $450萬起入場 置業家居 2021/06/05 分享： 元朗一帶發展了多個私人住宅，惟區內居屋屋苑就只有鳳庭苑以及房委會於2014年復售居屋後推出的宏富苑。宏富苑位於元朗宏業西街及富業街交界，目前約有8個未補地價放盤，最平$450萬可入場。 元朗近年是新界區 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 元朗宏富苑 寬敞企理 今日 元朗宏富苑 寬敞企理 你可能感興趣 元朗宏富苑 寬敞企理 今日 01:00 元朗宏富苑 寬敞企理 最新專欄文章 更多 收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分） 今日 收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分） Wetland Seasons Park區內新寵 約30伙放租1房$1.1萬入場 今日 Wetland Seasons Park區內新寵 約30伙放租1房$1.1萬入場 【白居二2020放盤推介】沙田愉翠苑 長廳開則 今日 【白居二2020放盤推介】沙田愉翠苑 長廳開則 【白居二2020放盤推介】柴灣富怡花園 闊落L廳 今日 【白居二2020放盤推介】柴灣富怡花園 闊落L廳 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 遠眺避風塘景 今日 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 遠眺避風塘景 印花稅 放盤 白居二 居屋二手市場 元朗