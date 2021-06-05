居屋2020開始揀樓 鑽石山啟翔苑反應最好 置業家居 2021/06/05 分享： 【最新消息】居屋2020上周公布樓書價單後，房委會於周一正式進行居屋2020揀樓程序，首日邀請逾百組居屋2020中籤者客到場揀樓，《置業家居》與大家直擊首日揀樓的新居屋買家入市情況。 白表家有長者優先選 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分） 今日 收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分） Wetland Seasons Park區內新寵 約30伙放租1房$1.1萬入場 今日 Wetland Seasons Park區內新寵 約30伙放租1房$1.1萬入場 【白居二2020放盤推介】沙田愉翠苑 長廳開則 今日 【白居二2020放盤推介】沙田愉翠苑 長廳開則 【白居二2020放盤推介】柴灣富怡花園 闊落L廳 今日 【白居二2020放盤推介】柴灣富怡花園 闊落L廳 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 遠眺避風塘景 今日 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 遠眺避風塘景 鑽石山 粉嶺 山麗苑 啟翔苑 居屋