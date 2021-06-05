【白居二2020放盤推介】柴灣富怡花園 闊落L廳 置業家居 2021/06/05 分享： 單位：5座高層K室 地址：柴灣小西灣道23號 實用面積：431 平方呎 叫價：$399萬（未補地價） 呎價：$9,258 資料提供：宏智物業（97717449） 作者：馮詠欣 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分） 今日 收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分） Wetland Seasons Park區內新寵 約30伙放租1房$1.1萬入場 今日 Wetland Seasons Park區內新寵 約30伙放租1房$1.1萬入場 【白居二2020放盤推介】沙田愉翠苑 長廳開則 今日 【白居二2020放盤推介】沙田愉翠苑 長廳開則 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 遠眺避風塘景 今日 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 遠眺避風塘景 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 四正實用 今日 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 四正實用 放盤 柴灣 富怡花園 居屋二手市場 白居二