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【白居二2020放盤推介】柴灣富怡花園 闊落L廳

置業家居 2021/06/05

分享：

單位：5座高層K室

地址：柴灣小西灣道23號

實用面積：431 平方呎

叫價：$399萬（未補地價）

呎價：$9,258

資料提供：宏智物業（97717449）

作者：馮詠欣

責任編輯：郭慧敏

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欄名 : 樓市熱話

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