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收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分）

置業家居 2021/06/05

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記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir），驗收Wetland Seasons Park 22座高層A1室、實用面積700平方呎的3房單位，這個單位獲97分。

單位主要問題集中在主人房，工作平台上方的「陣

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欄名 : 樓市熱話

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