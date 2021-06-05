收樓質素佳 鄰近濕地必需裝蚊網（獲97分） 置業家居 2021/06/05 分享： 記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir），驗收Wetland Seasons Park 22座高層A1室、實用面積700平方呎的3房單位，這個單位獲97分。 單位主要問題集中在主人房，工作平台上方的「陣 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 Wetland Seasons Park區內新寵 約30伙放租1房$1.1萬入場 今日 Wetland Seasons Park區內新寵 約30伙放租1房$1.1萬入場 【白居二2020放盤推介】沙田愉翠苑 長廳開則 今日 【白居二2020放盤推介】沙田愉翠苑 長廳開則 【白居二2020放盤推介】柴灣富怡花園 闊落L廳 今日 【白居二2020放盤推介】柴灣富怡花園 闊落L廳 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 遠眺避風塘景 今日 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 遠眺避風塘景 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 四正實用 今日 【白居二2020放盤推介】筲箕灣愛蝶灣 四正實用 驗樓