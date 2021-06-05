OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成 置業家居 2021/06/05 分享： 樓宇按揭保險俗稱火險，其保障範圍包括火警、水災、山泥傾瀉等自然災害，甚至單位發生煤氣爐爆炸，導致整個樓宇結構出現問題，當需要資金維修，購入火險，樓宇可受到意外保障。OneDegree虛擬保險共同創辦人 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工 2021/05/29 90後「工廠妹」任MIRROR新MV美指 包辦搭景造型《WARRIOR》48小時完工 金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝 2021/05/22 金獅鵝獨創中西合璧煮法 疫情下日賣30隻滷水鵝 林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購 2021/05/15 林一鳴創網上學習平台 1個月火速被收購 CourseZ APP登陸Android及IOS 下載即享$500課程優惠 2021/05/15 CourseZ APP登陸Android及IOS 下載即享$500課程優惠 舊樓改成共居項目 月租$5,300起助年輕人落戶 2021/05/08 舊樓改成共居項目 月租$5,300起助年輕人落戶 火險 退休 銀行 颱風