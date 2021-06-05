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OneDegree郭彥麟：買火險貨比三家 保費可慳高達8成

置業家居 2021/06/05

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樓宇按揭保險俗稱火險，其保障範圍包括火警、水災、山泥傾瀉等自然災害，甚至單位發生煤氣爐爆炸，導致整個樓宇結構出現問題，當需要資金維修，購入火險，樓宇可受到意外保障。OneDegree虛擬保險共同創辦人

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欄名 : 地區‧人‧情

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