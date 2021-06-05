樓價連升4個月 步入疫後增長期

近月疫情回落，確診數字日漸減少，各大處所重開，經濟活動重啟，有發展商推出「打針送樓」大抽獎後，疫苗接種亦有所增加，經濟氣氛越趨活躍。疫後經濟重啟，必在樓市上重大反映。差餉物業估價處上周公布的4月份私人住宅指數，充分印證這個說法。

家庭客換樓 大單位需求勁

4月份私人住宅指數，創2019年7月以來，近21個月的新高。按月升約0.44%，連續上升了4個月。顯示樓價因應疫情回落，反彈過後並已步入增長期，交投量增，樓價微微向上。回顧疫情以來，樓價一直未如坊間所料出現明顯跌勢。相反疫情一旦好轉，市場往往迅速回應。當中最主要的原因，固之然是剛性需求強勁，4月份大型單位樓價錄得最大向上幅度，按月升0.55%，按年則升5.5%。反映不少家庭客未有受到疫情影響，減低換樓意慾，反而因疫情更長時間在家，對居住環境要求更高，因而令大單位更受市場追捧，升幅跑贏其他單位。

無可否認疫情下，個別單位確實錄得「劈價」成交，但只屬個別個案，未有影響整體樓價走勢，其中一個主要原因在於，願意「接棒」的人絡繹不絕，以筍價在二手市場放盤的單位，大多不消一、兩個月就獲承接。供多於求的情況持續，市場接收到明確信息，價錢自然企穩難現跌勢。二手住宅註冊量在2021年現明顯升幅就清楚反映這個市場現況，4月時錄得6,510宗註冊，創下8年幾以來的高位，雖然5月已稍回落至5,703宗，但仍然比去年底的4,000多宗高出一截。反映二手市場交投不斷，樓價自然企穩。

下半年港樓價穩步揚

以港島藍籌屋苑太古城作為例子，疫情至今屋苑共錄得至少12宗確診，雖然未算嚴重，但在去年8月疫情嚴峻時期，不論成交數以及樓價均錄得明顯跌幅，當時平均呎價跌近一成，由$19,502下跌至$17,913，但隨疫情好轉有所回升，樓價近月企穩在$1.9萬餘。而今年3月的註冊成交宗數更激增至63宗，是去年8月時的3倍。太古城的樓價及成交走勢，顯示疫情嚴峻與否，難免對樓市產生即時影響，但因剛性需求強勁，樓價無下跌的明顯因素，不論成交數以及樓價在經過調整期後，終會回升。這就充分解釋了今年樓價連升4個月的現象。

下半年樓市走勢，當然要視乎疫情的進一步發展，若持續受控，相信樓價及宗數都會持續現升勢。但受到外圍因素影響，全球疫情仍有反覆，除非環球經濟環境在下半年出現重大改善，否則難現明顯升幅。因此相信，下半年本港樓價只會平穩上升。

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▲ 筆者指本港樓市剛性需求強勁，若疫情持續受控，相信樓價及宗數都會持續現升勢。