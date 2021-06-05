國維中央廣場推2至4房戶型 連精裝售￥310萬起

珠海香洲區內有多個大型商圈，九洲商貿區屬其中之一，周邊配套、發展完善，區內的住宅、商舖亦被看高一綫，而現正放售的國維中央廣場，集酒店式公寓、住宅、商舖於一身，開售以來深受用家及投資客追捧，現正推售為2

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