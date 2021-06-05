國維中央廣場推2至4房戶型 連精裝售￥310萬起 置業家居 2021/06/05 分享： 珠海香洲區內有多個大型商圈，九洲商貿區屬其中之一，周邊配套、發展完善，區內的住宅、商舖亦被看高一綫，而現正放售的國維中央廣場，集酒店式公寓、住宅、商舖於一身，開售以來深受用家及投資客追捧，現正推售為2 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 海雅繽紛里現樓推1至2房戶 售價港幣$47萬起 2021/05/22 海雅繽紛里現樓推1至2房戶 售價港幣$47萬起 深圳灣公館罕有全複式 連豪裝￥2,000萬入場 2021/05/15 深圳灣公館罕有全複式 連豪裝￥2,000萬入場 卓越‧旭輝江嶼海主推3房戶型 首期￥70萬起 2021/05/08 卓越‧旭輝江嶼海主推3房戶型 首期￥70萬起 金灣寶龍城配套齊全 入場門檻￥242萬起 2021/05/01 金灣寶龍城配套齊全 入場門檻￥242萬起 九洲保利天和 加推3至4房大戶 首期￥66萬起 2021/04/24 九洲保利天和 加推3至4房大戶 首期￥66萬起 泳池 高達 管理費 國維中央廣場