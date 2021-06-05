倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起 置業家居 2021/06/05 分享： 英國一向是不少人的移居首選地，當中位於倫敦Hampshire的獨立屋Hartland Village第1期項目Lakeside，來港推售70伙，面積1,038至2,193平方呎，入場費約$587萬港元 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元 2021/05/29 倫敦Landmark Pinnacle佇立泰晤士河畔 戶型選擇多元 倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景 2021/05/15 倫敦Chelsea Creek間隔多元 飽覽泰晤士河景 曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起 2021/04/24 曼徹斯特 Victoria Riverside 鄰近地鐵站 入場費僅$248萬起 倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起 2021/04/10 倫敦Anthology Stratford Mill位置優越 1房售價$520萬起 溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起 2021/04/02 溫哥華Gryphon House設計古典 用料頂級 2房入場費$919萬起 英國 倫敦 海外物業 英鎊