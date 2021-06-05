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倫敦Hartland Village推第1期Lakeside 逾千呎3房僅$587萬起

置業家居 2021/06/05

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英國一向是不少人的移居首選地，當中位於倫敦Hampshire的獨立屋Hartland Village第1期項目Lakeside，來港推售70伙，面積1,038至2,193平方呎，入場費約$587萬港元

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欄名 : 海外置業

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