Alisan Fine Arts 重量級畫家助陣 置業家居 2021/06/05 分享： 【其他重點推介】創辦於八十年代的藝倡畫廊，早於1993年已為當代抽象大師趙無極，舉辦首個香港展覽兼售賣其作品，累計至今已先後舉辦多達5次個展。畫廊亦曾為多位重量級中國畫家（其中包括朱德群、呂壽琨、丁雄 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 Art Basel 2021疫下辦混合式展覽 過百頂尖畫廊滙聚 今日 Art Basel 2021疫下辦混合式展覽 過百頂尖畫廊滙聚 Grotto Fine Art 雕琢藝術精髓 今日 Grotto Fine Art 雕琢藝術精髓 香港畫廊協會 2021年籌款展覽 今日 香港畫廊協會 2021年籌款展覽 你可能感興趣 Art Basel 2021疫下辦混合式展覽 過百頂尖畫廊滙聚 今日 01:00 Art Basel 2021疫下辦混合式展覽 過百頂尖畫廊滙聚 Grotto Fine Art 雕琢藝術精髓 今日 01:00 Grotto Fine Art 雕琢藝術精髓 香港畫廊協會 2021年籌款展覽 今日 01:00 香港畫廊協會 2021年籌款展覽 最新專欄文章 更多 Art Basel 2021疫下辦混合式展覽 過百頂尖畫廊滙聚 今日 Art Basel 2021疫下辦混合式展覽 過百頂尖畫廊滙聚 香港畫廊協會 2021年籌款展覽 今日 香港畫廊協會 2021年籌款展覽 Grotto Fine Art 雕琢藝術精髓 今日 Grotto Fine Art 雕琢藝術精髓 余師父談家居風水 助催吉避凶 2021/05/29 余師父談家居風水 助催吉避凶 睇屋企方位 2021/05/29 睇屋企方位 消費種類 家居 展覽 香港會議展覽中心 藝術類別 Art Basel 繪畫