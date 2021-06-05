Alisan Fine Arts 重量級畫家助陣

【其他重點推介】創辦於八十年代的藝倡畫廊，早於1993年已為當代抽象大師趙無極，舉辦首個香港展覽兼售賣其作品，累計至今已先後舉辦多達5次個展。畫廊亦曾為多位重量級中國畫家（其中包括朱德群、呂壽琨、丁雄

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