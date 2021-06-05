香港畫廊協會 2021年籌款展覽

【其他重點推介】Art Basel 2021展覽期間，香港畫廊協會特別挑選了逾30件來自19間畫廊捐出的作品進行籌款。25位參與今次籌款展覽的藝術家中，超過半數屬於香港本地藝術家或長駐香港的藝術家，因

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