Art Basel 2021疫下辦混合式展覽 過百頂尖畫廊滙聚

受疫情影響，原定3月順延至5月才舉行的Art Basel 2021（巴塞爾藝術展香港展會），今屆破天荒以綫上及綫下形式（包括實體展覽與網上展覽）同步進行，讓全球藝術愛好者與收藏家等，也可隨時重溫104

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