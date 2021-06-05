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Pierre Yovanovitch 限量版傢俬面世

置業家居 2021/06/05

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適逢法國五月藝術節正值舉行，本刊特別介紹法國建築師兼設計師Pierre Yovanovitch首度推出的同名傢俬及燈飾系列Pierre Yovanovitch Mobilier。新系列涵蓋共45件限量

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欄名 : 放眼世界

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