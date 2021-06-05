Pierre Yovanovitch 限量版傢俬面世 置業家居 2021/06/05 分享： 適逢法國五月藝術節正值舉行，本刊特別介紹法國建築師兼設計師Pierre Yovanovitch首度推出的同名傢俬及燈飾系列Pierre Yovanovitch Mobilier。新系列涵蓋共45件限量 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 放眼世界 最新專欄文章 更多 Tom Dixon 閃亮的主角 2021/05/15 Tom Dixon 閃亮的主角 推介二：Cloud鋁製器皿 印度手工之作 2021/05/15 推介二：Cloud鋁製器皿 印度手工之作 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 2021/05/15 推介一： Hydro同名椅子 附Tom Dixon簽名證書 Minecraft啟發 HOM3組合屋面世 2021/03/20 Minecraft啟發 HOM3組合屋面世 Studio Bouroullec 兩極主義 2021/02/06 Studio Bouroullec 兩極主義 家具 法國 建築設計 藝術類別 消費資訊 可持續發展 家居