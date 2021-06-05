Philips風扇暖風空氣清新機 一機三用啱晒蝸居

夏天開風扇、冬天開暖氣、空氣質素差時開空氣清新機，本是理所當然的事；但事實上，香港居住面積有限，擺放三部不同功能的電器佔據了不少空間。Philips最新推出的三合一風扇暖風空氣清新機，可同時滿足用家三

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