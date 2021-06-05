Philips風扇暖風空氣清新機 一機三用啱晒蝸居 置業家居 2021/06/05 分享： 夏天開風扇、冬天開暖氣、空氣質素差時開空氣清新機，本是理所當然的事；但事實上，香港居住面積有限，擺放三部不同功能的電器佔據了不少空間。Philips最新推出的三合一風扇暖風空氣清新機，可同時滿足用家三 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 GiftU創意精品 釋放好心情 2021/05/15 GiftU創意精品 釋放好心情 精選四：丹麥Sprout Pencil雪松鉛筆 可種出14種植物 2021/05/15 精選四：丹麥Sprout Pencil雪松鉛筆 可種出14種植物 精選三：深圳IDMIX太空人滅蚊燈 可自動感光啟動 2021/05/15 精選三：深圳IDMIX太空人滅蚊燈 可自動感光啟動 精選二：美國Matador水滴型乾濕收納袋 可使用100萬次 2021/05/15 精選二：美國Matador水滴型乾濕收納袋 可使用100萬次 Samsung 4K鐳射投影機 輕鬆打造家庭影院 2021/04/17 Samsung 4K鐳射投影機 輕鬆打造家庭影院 Philips 家電 天氣