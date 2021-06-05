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叠茵庭企理光猛 叫價$540萬

置業家居 2021/06/05

分享：

放售單位：1期1座低層H室（2房2廳）

實用面積：376平方呎

叫價：$540萬（實用面積平均呎價$14,362）

備註：內籠企理，眼鏡房布局，其中一房設有兩邊窗，採光觀景俱佳。

單位提供：祥益（

...

欄名 : 屋苑精明眼

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