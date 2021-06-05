叠茵庭望校園景 叫租$10,700 置業家居 2021/06/05 分享： 放售單位：1期2座中層E室（2房2廳） 實用面積：389平方呎 叫租：$10,700（實用面積平均呎租$27.5） 備註：景觀開揚，望翠綠校園景及遠山景。 單位提供：祥益（90288060） 作者：楊雨 責任編輯 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 近港鐵站 主打2房 叠茵庭$510萬起入場 今日 近港鐵站 主打2房 叠茵庭$510萬起入場 叠茵庭企理光猛 叫價$540萬 今日 叠茵庭企理光猛 叫價$540萬 你可能感興趣 近港鐵站 主打2房 叠茵庭$510萬起入場 今日 01:00 近港鐵站 主打2房 叠茵庭$510萬起入場 叠茵庭企理光猛 叫價$540萬 今日 01:00 叠茵庭企理光猛 叫價$540萬 最新專欄文章 更多 近港鐵站 主打2房 叠茵庭$510萬起入場 今日 近港鐵站 主打2房 叠茵庭$510萬起入場 叠茵庭企理光猛 叫價$540萬 今日 叠茵庭企理光猛 叫價$540萬 元朗映御 主打細戶 開放式$528萬起入場 2021/05/01 元朗映御 主打細戶 開放式$528萬起入場 主打細戶 就近港鐵 屯門城‧點 $460萬入場 2021/04/02 主打細戶 就近港鐵 屯門城‧點 $460萬入場 屯門城‧點開揚山景 叫價$460萬 2021/04/02 屯門城‧點開揚山景 叫價$460萬 叠茵庭 屯門 物業出租 物業買賣