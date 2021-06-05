近港鐵站 主打2房 叠茵庭$510萬起入場 置業家居 2021/06/05 分享： 叠茵庭由恒地發展，屬屯門區優質物業之一，而且近西鐵站，交通方便、樓齡較新，成為兩大賣點，現時屋苑最低入場價約$510萬起。 屋苑分兩期發展，第一期由1至6座共6幢住宅大廈、第二期則有3幢，為7至9座。每 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 叠茵庭企理光猛 叫價$540萬 今日 叠茵庭企理光猛 叫價$540萬 叠茵庭望校園景 叫租$10,700 今日 叠茵庭望校園景 叫租$10,700 你可能感興趣 叠茵庭企理光猛 叫價$540萬 今日 01:00 叠茵庭企理光猛 叫價$540萬 叠茵庭望校園景 叫租$10,700 今日 01:00 叠茵庭望校園景 叫租$10,700 最新專欄文章 更多 叠茵庭望校園景 叫租$10,700 今日 叠茵庭望校園景 叫租$10,700 叠茵庭企理光猛 叫價$540萬 今日 叠茵庭企理光猛 叫價$540萬 元朗映御 主打細戶 開放式$528萬起入場 2021/05/01 元朗映御 主打細戶 開放式$528萬起入場 主打細戶 就近港鐵 屯門城‧點 $460萬入場 2021/04/02 主打細戶 就近港鐵 屯門城‧點 $460萬入場 屯門城‧點開揚山景 叫價$460萬 2021/04/02 屯門城‧點開揚山景 叫價$460萬 叠茵庭 屯門 物業出租 物業買賣