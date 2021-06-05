近港鐵站 主打2房 叠茵庭$510萬起入場

叠茵庭由恒地發展，屬屯門區優質物業之一，而且近西鐵站，交通方便、樓齡較新，成為兩大賣點，現時屋苑最低入場價約$510萬起。

屋苑分兩期發展，第一期由1至6座共6幢住宅大廈、第二期則有3幢，為7至9座。每

...