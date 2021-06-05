全球疫苗接種 成功3大支柱

除非全世界所有人都能接種疫苗，否則新冠疫情不會真正結束，而這亦是最有望阻止感染傳播、拯救生命和保護生計的方法。只有人們確信自己能免受新冠病毒感染，恢復學習、工作、旅行和社交，才能充分發揮潛能，因此我們急需更廣泛地分發疫苗。

這場疫情對最貧窮弱勢的人群打擊最大，加劇了不平等。發展中國家的婦女、兒童、窮人和灰色經濟勞動者（informal-sector workers）都付出了極其高昂的代價，因為疫情奪去了他們的生計、令學校停課，還阻礙了緊急社會支出。

發展中國家延接種 加劇不平等

而發展中國家疫苗接種工作的延遲啟動，也加深了全球的不平等，並置數以億計的老年人和弱勢人群於危險之中。我繼續敦促那些可以為其最弱勢公民提供充足疫苗供應的國家，盡快將多餘疫苗發放給已制定相關交付方案的發展中國家。

一些國家的疫苗庫存，已經遠遠超出了為其最高危公民接種所需的數量，但同時還有許多國家尚未收到任何疫苗，遑論廣泛分配予弱勢人群。許多貧窮國家的疫苗接種能力有限，需要耗費幾個月時間才能為大部分高危人群接種。

這種用有限疫苗供應來保護少數國家，同時讓中低收入經濟體無限期等待疫苗的做法，毫無邏輯，對各方都不合情理。更多的人將失去生命，全球經濟增長將更加不平等，而如果發展中國家獲得疫苗的渠道不足，高接種率的國家也將面臨更大的病毒變種風險。實現弱勢群體廣泛接種疫苗的時間愈長，今明兩年出現極端貧困狀況的風險就愈高，這反過來又會引發未來的健康和社會危機。

開展大規模的疫苗接種計劃，對任何國家來說都是一項重大任務，當中運輸和發放工作對於資源有限、醫療衞生系統脆弱的國家來說，尤其具有挑戰性。印度以及拉丁美洲的疫情殘酷地提醒着我們，對於世界上許多窮人來說，這場疫症還是一如既往地糟糕。

供應充足國家 發放疫苗往別國

全球疫苗接種要成功，必須構建於3大支柱之上。首先，擁有充足疫苗供應的國家應立即向全世界弱勢人群發放疫苗。這可能意味着行使選擇權，將疫苗引導到其他國家，或是向疫苗生產商表明可以迅速發貨而毋須承擔法律風險，亦可以切實履行對新冠肺炎疫苗公平分配機制（COVAX）的資金承諾。

提高合約透明度 有效引導融資

世界銀行董事會已經批准向22個發展中國家提供資金，預計到今年年中還有數十個國家可以通過我們去年設立的120億美元新冠緊急援助獲取資助，透過本國醫療衞生系統快速部署疫苗，並在有需要時支付疫苗採購和運輸費用。在這方面，能確保疫苗公平公正分配的標準化、透明化合同是至關重要的。如果疫苗供應都能通過計劃為各國最高危20%人口進行免疫接種的COVAX來執行，那麼世銀的資助就可以用來協助分發，以及購買額外疫苗去為更多人接種。

其次，我們需要提高政府、製藥企業和參與疫苗生產及交付組織之間合約的透明度，以便有效引導融資，並使各國能夠制定接收和部署疫苗方案。這對於促進擴大供應所需的私人市場投資也是至關重要的。

為此，世銀推出了一個便利各界了解相關項目信息的綜合性網站，並涵蓋我們在過去半年與全球疫苗免疫聯盟（Gavi）、全球基金會、世界衞生組織和聯合國兒童基金會密切合作，協助140多個國家進行的疫苗準備程度評估；網站同時亦是對疫苗生產商、採購商和中介機構的跟進邀請，也是對那些手握已獲批疫苗供應者的再次懇求，希望他們能夠將疫苗發放給那些安全且資金充足的計劃。

增疫苗生產 滿足迫切需求

第三根支柱是增加疫苗生產。世界銀行集團屬下的國際金融公司（International Finance Corporation）已經在醫療保健領域投資了8億多美元，其中包括對疫苗製造商的投資，另外正計劃透過全球健康平台（Global Health Platform）投資12億美元。該平台是一個總規模達40億美元的融資機制，旨在協助滿足對疫苗、醫療設備和衞生服務的迫切需求。國際金融公司正積極與政府和企業合作，實施商業上可行的藥品生產項目（包括新冠疫苗）之早期開發。

新冠疫情已經使全球各國醫療衞生系統不堪重負，即使對發達國家也是如此。我們現在必須強化這些系統，不僅要應對疫苗接種工作，還要預防和治療新冠肺炎，以及確保能提供全方位的基本衞生服務。

全球新冠疫苗接種計劃，將會是史上規模最大的一次，其規模、速度和複雜性都是前所未有的。我們的目標必須是盡可能迅速、廣泛和安全地開展這項工作，從成功和失敗的經驗中汲取教訓，並提高對未來危機的預備和抗擊能力。

Copyright：Project Syndicate, 2021.

www.project-syndicate.org

▲ 全球廣泛接種新冠疫苗，是最有望阻止感染傳播、拯救生命和保護生計的方法。（法新社資料圖片）