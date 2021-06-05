SIM卡實名制 如何落實才是重點

今年2月，創科未來與商務及經濟發展局、通訊事務管理局辦公室及香港警務處的代表會面，就電話智能卡實名登記制度交換意見，其後在本欄的兩篇文章闡述觀點（2月27日「SIM卡實名登記制釐清6大誤區」、3月6日「澄清定義明確罰則防M2M SIM卡炒賣」）；本周，商經局終於公布落實有關安排。

創科未來同意有需要引入此制度，用以協助偵查涉及儲值卡的罪案，並減低電訊網絡遭不當使用的機會。創科未來肯定香港政府的努力，也感謝政府用心聆聽本會的意見，並採納建議。

個人及企業用戶 分設儲值卡上限

對比年初的諮詢文件，新訂立的《電訊（登記用戶識別卡）規例》有一大改進，便是當局分開設立個人用戶和企業用戶的登記上限：每名個人用戶可向每家電訊商登記最多10張儲值卡，而每名企業用戶則可向每家電訊商登記最多25張儲值卡。（這裏是指用作人對人溝通的儲值電話卡。）

將個人和企業用戶分開處理，會方便一些須向前綫員工提供儲值卡的中小企，如零售、營銷、的士、物流、飲食業等；另一方面，25張的上限對一些大公司的日常營運可能仍然造成障礙，它們可考慮上台服務合約，以代替儲值卡。

至於創科業界關心的機器類型連接電話智能卡（M2M SIM卡），本會研究了商經局提交給立法會的參考資料摘要，當中並無明確提及M2M SIM卡的處理方式，不過本會從可靠消息得知，日後電訊商會推出專供M2M用途的儲值卡，並且沒有登記上限。

局方參考資料摘要提到，通訊辦會就儲值卡實名登記制度擬備指引。本會希望通訊辦屆時能將此部分的細節加以補充，以釋本地創科界的一大疑慮！

M2M SIM卡登記 應盡量簡化

創科未來認為最關鍵的一點，是此種「M2M專用SIM卡」的功能，與現時一般SIM卡有何差異？會否取消話音通訊及SMS功能，只剩下數據傳輸功能？價格會否不一樣？其次，創科未來希望此類SIM卡的購買和登記過程能盡量簡化，甚至可批量處理。本會相信要等通訊辦推出指引，具體解釋及闡述儲值卡實名登記制度的技術要求，各電訊商才可根據指引，重新設計SIM卡產品和登記系統。

如果這種「M2M專用SIM卡」與現時一般SIM卡在功能和價格上大同小異，許多採用大量儲值卡的行業應能受惠，如智慧城市、機械人、自動售賣機、傳感器、物聯網（IoT）等。此外，開發電話應用程式、研發產品、系統測試等，均需要使用大量儲值卡，新措施可讓它們豁免登記限制。

根據商經局的資料，電訊商須在法例通過後180天內（估計2022年2月底前）建立登記系統，以應付現時使用中約1,200萬張儲值卡。創科未來會密切留意儲值卡實名登記制度的落實進展，並審視最終推出市場的SIM卡產品對本地創科業界的影響。