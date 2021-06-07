所以說中國很多時都是政策市，人口統計公報不久，三胎政策突然又說要來，小家庭就考慮是否真的再來多個，搞大生意者則立即查問有何商機。

網上一面倒是說，就算開放可生三胎，大部分家庭都不願生，但其實身邊也有另一種家庭故事。有些新富階級，早早把孩子放國外養，也學足美國小家庭模式，生兩三個閒閒地，以前生第三個，無話唔得，最多付款。

有些八十後，離了婚的男性朋友，他們之前一段婚姻的孩子跟前妻，現在婚姻已有一子，若再來一個的話，事實上就有三個孩子了。

開放生育，即時受惠的是相關概念股，如童車（有香港上市公司股價曾立刻升三成）、育嬰產品、生育產業等。不過長遠間接影響也有，譬如七人車、房屋戶型建築，以至旅遊套票和酒店房間設計等等，連大型的貨倉式超市都說生意更加樂觀。走更高檔家庭消費市場的可能悲觀些，因為多生一個，可能降低消費質量，轉而注重性價比。

課餘教育行業，經上一輪輕輕打壓（說不要增大學生壓力令家庭不想生育），本來短期看淡，今次若開放多生，這市場還是個硬需求。一位做考試教育的專業朋友說，現在成年人的補習進修錢很難賺，但早教或小學課餘學習則是家庭最願意花錢的。

出台政策還有些細節堪玩味，例如提出壓制擺酒大排筵席和鬥浮誇之風，即減少婚筵和喜酒消費，用盡方法，降低大家結婚和生仔的經濟成本。

至於最大受益產品是甚麼？

網民惡搞是茅台酒。原因有三：又要搞滿月酒，這是有體面飲宴必備。孩子入學了，過時過節送給老師必選。最後，三個孩子搞到一頭煙，自己都得借酒來消消愁。