「今天與對面的黃太閒聊，她媳婦陀的原來是男孩子，但最近做糖水測試發現患上糖尿，她媳婦身形偏瘦，怎麼都會有血糖問題？」晚飯時，奶奶對我說，我答：「妊娠糖尿的確未必與體重或肥胖有關，懷孕期間的賀爾蒙變化可影響身體胰島素的作用，以致胰島素未能調節至正常血糖水平。」

「那賀爾蒙影響的確難以預測，沒做測試也不知道自己有妊娠糖尿。」奶奶回應說。

我說：「不過亦有一些媽媽屬高危一族，包括35歲或以上的女性、家族成員有患上糖尿病，曾生產過體重超過4公斤（8.8磅）的嬰兒。另外，本身屬超重或肥胖、糖尿病前期、高膽固醇、高血壓、多囊卵巢症候群，也較大機會患上妊娠糖尿。」

丈夫也加入我們話題：「據說懷孕期出現血糖問題，產後也有較大機會患上糖尿病！」

我答：「對！雖然一般媽媽於產後，糖尿情況會消失；但也要注意血糖可透過母體傳到寶寶，寶寶吸收過多糖份，會導致體重過重；而且胰島素屬生長激素，可導致寶寶體形較大，令媽媽較難順產；產後寶寶亦可能出現低血糖情況。」

奶奶再問：「黃太說她平日煮餸已算清淡，現在更擔心不知道應煮些甚麼。」

我說：「其實並非要戒糖、戒澱粉質，否則會令媽媽出現低血糖情況；而且熱量攝取不足，營養欠均衡，更影響寶寶發育成長！一般來說，全日所進食的碳水化合物宜平均分布，定時定候進食，避免一時多、一時少，以令血糖大上大落。」

食物方面宜以低升糖值為首選，例如番薯、粟米、燕麥片、藜麥、紅腰豆、鷹嘴豆等代替白飯、糯米、馬鈴薯等；通粉、意粉、蕎麥麵、粉絲代替米粉、米綫；全穀麥麵包代替白麵包、甜麵包等，並減少進食西瓜、荔枝、棗以及飲用果汁，這些都屬高升糖值水果類食物。

另外，要有效控制血糖，建議預備試紙及血糖機，在家自行測試餐前及餐後兩小時血糖水平，以監察日常進食分量及活動量是否需要調整；意思是不用盲目減少進食分量，可相應地增加活動量，例如散步，可幫助降低血糖，維持理想血糖水平。