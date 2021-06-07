有人這樣說：「單身時，想找個伴度過風風雨雨，但找到後，卻發現大部分的風雨，都是另一半帶來的。」跟着大家七嘴八舌搶說：「唉！原意想找個伴遮風擋雨，想不到卻引來狂風暴雨！」看完懂得會心微笑的人，大概在現實生活中都有點體會。又想起一則網上談兩性關係的笑話。太太說：「你應該擁抱自己人生當中的錯失。」老公聽罷默然，馬上雙手張開抱緊其妻。

能夠寫出上述兩則文字的人，至少仍帶點幽默感，懂得苦中作樂，怕且他們自嘲一下當抒發，然後繼續以無比氣力、耐力和毅力，去迎接下一轉另一半帶來的狂風暴雨。仍然能用幽默去道出「辛酸」的，反而不是問題最大的情侶或夫婦。

兩個人長期相處，確實是一大學問，流流長對口對面，仍能各方面既夾得來又開心的，天下無雙，有伴如此，幾生修來；退而求其次，做對歡喜冤家也算不錯，但更多人，往往是冤家路窄。嗌得交多當然傷感情，但還有力氣嗌的，未到「死症」，當有日嗌到不想再嗌、變得盡量少說話為妙之際，就是一段感情邁向死亡的先兆。華盛頓大學心理學榮休教授John Gottman指出，一段關係的任何一方進入Stonewalling（情感疏遠）狀態，是關係無得救的重要指標。兩人表面或生活如常，也會保持功能性對話，但實質已經無偈傾，因為其中一方感到，再講也是嘥氣，不會有改變。

不要低估一句「你識我嗰陣時，我已經係咁㗎啦！」的殺傷力。當伴侶道出問題時，卻得到這句回應，意即：「你一早知我係咁，所以我無責任」、「我無打算改，亦唔會改」、「你接受唔到，係你嘅問題，唔係我」……這是很多關係走向Stonewalling之始。還有，一個很簡單的邏輯問題：當時那刻人家忍到你，憑甚麼假設人家就願意一直忍你幾十年？說出這種話、拒絕為彼此關係而自我改進的人，IQ低、EQ低，又或愛太少，無得救的人令關係無得救，合情合理。