台麵品牌雙人徐推出香港獨家蝦酥酸辣寬粉 副刊版 2021/06/07 分享： 有「麵界Chanel」之稱的台灣人氣品牌雙人徐，最新推出香港獨家新口味--蝦酥酸辣寬粉，是百分百台灣製造。當中有古早味酸辣湯底，酸與辣的平衡剛好，不會過酸或過辣，兼且不油膩，湯底可以直接當湯飲。台式蝦 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 NESCAFE推出少甜罐裝及純素咖啡膠囊系列 2021/06/04 NESCAFE推出少甜罐裝及純素咖啡膠囊系列 人氣網店Mille手工製 復古合桃千層餅 2021/06/04 人氣網店Mille手工製 復古合桃千層餅 TASTING TABLE Japan Premium 推出日本頂級冷凍Z's MENU系列 2021/06/02 TASTING TABLE Japan Premium 推出日本頂級冷凍Z's MENU系列 全新餐廳Pier 1929 推出$598兩位下午茶 2021/06/02 全新餐廳Pier 1929 推出$598兩位下午茶 職業訓練局講座「非常DSE」 2021/06/02 職業訓練局講座「非常DSE」 HKTV Mall 消費資訊 美食 台灣 惠康