台麵品牌雙人徐推出香港獨家蝦酥酸辣寬粉

有「麵界Chanel」之稱的台灣人氣品牌雙人徐，最新推出香港獨家新口味--蝦酥酸辣寬粉，是百分百台灣製造。當中有古早味酸辣湯底，酸與辣的平衡剛好，不會過酸或過辣，兼且不油膩，湯底可以直接當湯飲。台式蝦

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