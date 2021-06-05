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新地「日日有獎抽」 總值千萬

港聞版 2021/06/05

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為響應政府的「全城起動快打疫苗」運動，新鴻基地產昨宣布推出總值超過1,000萬元大抽獎。

在7月及8月連續62天「日日有獎抽」，每日送出包括iPhone 12一部連SmarTone 5G 100GB一年

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