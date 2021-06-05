新地「日日有獎抽」 總值千萬 港聞版 2021/06/05 分享： 為響應政府的「全城起動快打疫苗」運動，新鴻基地產昨宣布推出總值超過1,000萬元大抽獎。 在7月及8月連續62天「日日有獎抽」，每日送出包括iPhone 12一部連SmarTone 5G 100GB一年 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 17歲女染變種毒 42天清零恐斷纜 今日 17歲女染變種毒 42天清零恐斷纜 打復必泰後5天 65歲男疑吉巴氏症 今日 打復必泰後5天 65歲男疑吉巴氏症 美分享首批2500萬劑疫苗 亞洲獲3成 今日 美分享首批2500萬劑疫苗 亞洲獲3成 國藥疫苗 越南准緊急使用 今日 國藥疫苗 越南准緊急使用 你可能感興趣 17歲女染變種毒 42天清零恐斷纜 今日 01:00 17歲女染變種毒 42天清零恐斷纜 打復必泰後5天 65歲男疑吉巴氏症 今日 01:00 打復必泰後5天 65歲男疑吉巴氏症 美分享首批2500萬劑疫苗 亞洲獲3成 今日 01:00 美分享首批2500萬劑疫苗 亞洲獲3成 疫苗 新地 酒店 住宿 iPhone 12 SmarTone