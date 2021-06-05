國藥疫苗 越南准緊急使用 中國版 2021/06/05 分享： 央視引述越南衞生部消息，當局批准中國國藥集團新冠肺炎疫苗在越南緊急使用。中國國務院總理李克強昨與越南總理范明政通電話，提到中方願同越方加強在疫情防控、疫苗研發生產等方面的合作。 李克強：願與越加強控疫 這 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 17歲女染變種毒 42天清零恐斷纜 今日 17歲女染變種毒 42天清零恐斷纜 新地「日日有獎抽」 總值千萬 今日 新地「日日有獎抽」 總值千萬 打復必泰後5天 65歲男疑吉巴氏症 今日 打復必泰後5天 65歲男疑吉巴氏症 美分享首批2500萬劑疫苗 亞洲獲3成 今日 美分享首批2500萬劑疫苗 亞洲獲3成 你可能感興趣 17歲女染變種毒 42天清零恐斷纜 今日 01:00 17歲女染變種毒 42天清零恐斷纜 新地「日日有獎抽」 總值千萬 今日 01:00 新地「日日有獎抽」 總值千萬 打復必泰後5天 65歲男疑吉巴氏症 今日 01:00 打復必泰後5天 65歲男疑吉巴氏症 新冠肺炎 疫苗 疫情 越南 中國 北京 李克強 中國國務院 中國疾病預防控制中心