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國藥疫苗 越南准緊急使用

中國版 2021/06/05

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央視引述越南衞生部消息，當局批准中國國藥集團新冠肺炎疫苗在越南緊急使用。中國國務院總理李克強昨與越南總理范明政通電話，提到中方願同越方加強在疫情防控、疫苗研發生產等方面的合作。

李克強：願與越加強控疫

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