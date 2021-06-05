17歲女染變種毒 42天清零恐斷纜 上周六訪灣仔教育展 同場4千人速檢測 港聞版 2021/06/05 分享： 本港連續42天本地不明「零確診」恐斷纜，天水圍湯國華中學一名17歲女學生昨初步確診，病毒量高且帶有變種病毒；6月2日發病當日曾返校，校方需停課21日及須強制檢測。有指染疫女生上周六曾到訪灣仔會展舉行的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 新地「日日有獎抽」 總值千萬 今日 新地「日日有獎抽」 總值千萬 打復必泰後5天 65歲男疑吉巴氏症 今日 打復必泰後5天 65歲男疑吉巴氏症 美分享首批2500萬劑疫苗 亞洲獲3成 今日 美分享首批2500萬劑疫苗 亞洲獲3成 國藥疫苗 越南准緊急使用 今日 國藥疫苗 越南准緊急使用 你可能感興趣 新地「日日有獎抽」 總值千萬 今日 01:00 新地「日日有獎抽」 總值千萬 打復必泰後5天 65歲男疑吉巴氏症 今日 01:00 打復必泰後5天 65歲男疑吉巴氏症 美分享首批2500萬劑疫苗 亞洲獲3成 今日 01:00 美分享首批2500萬劑疫苗 亞洲獲3成 疫情 湯國華中學 疫苗 衞生防護中心 教育局 灣仔 中學 衞生署 天水圍 發燒