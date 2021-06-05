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17歲女染變種毒 42天清零恐斷纜

上周六訪灣仔教育展 同場4千人速檢測

港聞版 2021/06/05

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本港連續42天本地不明「零確診」恐斷纜，天水圍湯國華中學一名17歲女學生昨初步確診，病毒量高且帶有變種病毒；6月2日發病當日曾返校，校方需停課21日及須強制檢測。有指染疫女生上周六曾到訪灣仔會展舉行的

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