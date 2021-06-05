疫情反覆變種毒再現 少年打針宜加快

17歲少女初步確診，感染變種病毒，不但令社區42天清零或斷纜，更凸顯疫情反覆，市民在參與經濟復常的大型活動時，務必時刻保持防疫意識，並積極接種疫苗。針對青少年較易感染變種病毒，當局更應加快落實為12歲以上少年打針，讓最活躍一群產生更佳抵抗力。

清零參與活動 防疫意識勿鬆懈

昨天雖錄得1宗輸入個案，但有5宗初步確診，當中17歲女學生在沒外遊下感染N501Y變種病毒，屬源頭不明個案，若最終證實確診，將成為首名本地確診變種病毒患者。該名女生據說上周六曾到過會展中心出席香港國際教育展，安心出行昨晨發出感染通知，呼籲上周六曾到過教育展的4,000名市民盡快檢測。

暫時未清楚女生如何染疫，但事件反映本港難得清零的環境是相當脆弱，尤其是第4波疫情終結後，社會經濟開始逐漸復常，部分市民在參與大型活動時防疫意識有所鬆懈。事件無疑是一記當頭棒喝，讓大家要時刻保持警惕，在免疫屏障未建立前仍須做足防疫措施。

港人須汲取廣州爆疫的教訓，印度變種病毒可悄然殺入社區，短短兩周累計有77人染疫，當中有13人是無徵狀感染，而疫情至今仍沒止息迹象，廣州市當局要緊急搭建方艙實驗室，進行大規模檢測。

事實上，面對變種病毒肆虐，各地政府都如臨大敵，皆因其傳染力強，亦較易令兒童感染。雖然沒證據顯示變種病毒會令兒童染上重病，但新加坡和英國最近有多名學童感染印度變種病毒，令人關注變種病毒正在校園擴散。

因此，港府在處理這宗變種病毒初步確診個案非常果斷，在未有覆檢結果前，除要求與少女有密切接觸者檢疫21天，而老師和同學強檢外，昨晚更將少女在天水圍居所的大廈進行圍封強檢，加強追蹤，務求能盡快切斷隱形傳播鏈。

速組派外展隊 到校為學生接種

加強控疫措施只是治標，加快打針才是治本，尤其是鼓勵青少年接種，因中大醫學院日前公布的調查顯示，在未接種疫苗的受訪者，有近6成青年表明不會接種。青少年對疫苗猶豫，除擔心疫苗副作用外，相信與媒體過往聚焦病毒對長者威脅較大，加上他們覺得抵抗力強，就算中招後病情也相對輕微。

要改變青少年對疫苗猶豫，當局除加強正確資訊宣傳外，亦可參考美國推出各種誘因的做法。例如美國多個州政府推出現金抽獎，有大學為打針的學生提供獎學金或學費減免，有商戶為打針青少年提供免費啤酒、薄餅、Xbox或任天堂遊戲機，來刺激青少年打針意慾。港府即使不提供任何經濟誘因，可鼓勵商界推出更多切合青少年需要的優惠，如打針送演唱會門券。

此外，食衞局已批准將打針年齡降至12歲，應盡快公布打針細節，務求在放暑假前安排醫護外展隊到學校為學生打針，讓學生和家長都感到便利而願意接種。

港人經歷一年半疫情折騰終嘗到清零，但清零好夢再因變種病毒而破滅，大家應認清楚打針才是防疫、復常的最佳手段，勿再猶豫，齊齊積極打針。

責任編輯：陳靜芬