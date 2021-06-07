中歐關係遇寒流 怎覓合作突破口？

美俄準備峰會，能否破冰有待觀望之際，中歐關係近日出現困難。中國聯合歐盟抵抗美國單邊主義構想，實現未有期；中方隨即新一輪外交發功，合縱連橫欲振中歐關係。然而，時好時壞、不近不遠，似已成為中歐關係可見將來的趨勢。

中歐投協凍結 立陶宛退出17+1

歐洲議會5月通過議案，決定凍結審批《中歐投資協定》。中國本與歐盟在去年底，趕在美國總統拜登上任前，完成曠日持久的協定談判，被視為歐盟減少依賴美國、中國拓寬「大國朋友圈」重要之舉。這現在受到中歐就新疆議題制裁與反制裁角力卡關，短期內恐難有結果。

中歐關係的困難還不止於此。波羅的海小國立陶宛，近日不但緊跟美國站到反俄第一綫，對中國也擺出異常強硬姿態。立陶宛退出中國-中東歐合作機制，令「17+1」變回「16+1」。該國早前也就香港、台灣、新疆議題，在歐盟內或本國單方面做出連串動作，嘗試刺激中方。

新動向確是頗為煩人。立陶宛的出位行為，雖不代表歐盟整體，惟假如中方同樣強硬地懟回去，則會觸發歐盟作為集體的反彈，進一步為中歐關係添阻。

中方顯然了解這一點。歐盟受硬時鐵板一塊，但受軟時則尤其富有彈性。不管是中歐投協審批遭到凍結，還是立陶宛的叫板，中方反應都相對低調，同時展開了新一輪對歐洲外交。

面對中歐、中國中東歐的集團關係遇上困難，中國正採取戰略忍耐，轉為聚焦與一些國家的雙邊關係，尋找中歐新突破口。

4國外長訪華 中匈建一帶一路

波蘭、塞爾維亞、愛爾蘭、匈牙利4個歐洲國家外長，5月底密集訪華，分別與中國國務委員兼外長王毅會面。這4國組成錯綜複雜：波、塞、匈是中國中東歐機制成員，愛是西歐國家；塞是4國唯一非歐盟成員，與華關係更稱得上「鐵（桿）」；波蘭在親美反俄立場上，與立陶宛相當接近，但今次給了面子中國。

中歐關係遇冷下，中國邀得這4國外長協同訪華，反映中國在歐洲仍有相當影響力，且在歐洲內部不同陣營間都有朋友，令歐盟難以忽視。

4國外長訪華中，最受關注的相信是匈牙利。這個中東歐國家年初繞過歐盟藥監局，率先批准使用中國國藥新冠疫苗，總理歐爾班（Viktor Orbán）親自帶頭接種。匈牙利近期更2次，否決了歐盟就香港事務發聯合聲明攻擊中國。

匈牙利外長西雅爾多（Péter Szijjártó）會見王毅時提起，他們7年間已經見了12次，說明匈中關係非常密切；中國是匈牙利去年最大外資來源國，匈致力於公平投資政策，不歧視任何國家和企業，歡迎華為。他又感謝中方在自身需求十分緊張下，向匈及時甚至提前交付多批疫苗，稱匈方永遠不會忘記。

中匈外長聯合記者會上，雙方宣布商定深化戰略互信、追求共同發展、夯實人文基礎、保持國際協作4個高水平發展目標，支持對方捍衛國家主權、安全和發展利益，共建「一帶一路」，捍衞以聯合國為核心國際體系，維護國際法和國際關係基本準則。

王毅借此場合反駁外界指控中國分化歐洲，稱中匈合作目標不是要分裂歐洲，而是要促進中歐相互理解包容，反對人為分裂世界的圖謀。

京借力西班牙 爭取中小國支持

對於中歐關係當前困難，王毅形容值得重視，應當冷靜反思，正確做法應是在尊重基本事實前提下，開展建設性對話。他向歐盟喊話：「過去幾年，面對單邊主義逆流，正是中國和歐洲共同站了出來，以實際行動維護了多邊主義，避免了世界走向對抗和分裂。」

王毅指出，中歐沒有重大利害衝突，相互離不開對方，更孤立不了對方；中歐應當堅持的唯一恰當定位，就是全面戰略夥伴。

今次中匈會談涉及兩國、中國中東歐、中歐，以至中歐美三角層面關係議題，顯示雙邊關係有潛力對大局起到槓桿作用。事實上，王毅此前與塞爾維亞外長見記者時已表示，雙邊關係、中歐合作、中國中東歐合作可一並推進，3個引擎協同發力。

但是，匈牙利與中國關係再好，在歐盟內也只是小國，中國要穩住中歐關係，離不開爭取歐盟大國。

國家主席習近平5月下旬與西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）通話，稱兩國為重要戰略和合作夥伴，應該相互理解和支持。西班牙政府新聞稿指出，桑切斯有信心中歐能找到共通點、創造必要的互信氛圍，讓中歐投協獲批。

中國借力西班牙推動中歐投協，折射了中歐關係正出現微妙變化。歐盟兩國龍頭國家德國及法國，推動中歐關係的能力正在減弱，令中國要更加注重，爭取如西班牙這歐盟第四大經濟體，以及集團內的中小國家支持。

歐復甦須靠華市場 大趨勢未變

德國及法國除欲擔起歐盟戰略自立大旗，更重視「民主人權」道德高地，兩國政局亦正變得不明朗。德法今明年分別要舉行大選，德國總理默克爾不再尋求連任，對華較硬的綠黨可能首次執政。法國總統馬克龍近期民調也落後，極右民粹黨派候選人馬琳勒龐（Marine Le Pen），後者聲言要在印太反對中國，稱這是法國展示「平定大局實力」的機會。

無奈的是，歐洲國家體制注定其長綫政局難以預測，中國外交再努力，中歐關係也可能原地踏步，熱不起來。西班牙亦只是暫時相對穩定，預定後年才需要大選。而且歐盟已將中國同時定義為夥伴、競爭者及對手，後兩方面都是中方不希望突出的。

或者說，歐盟在戰略自立大方向下，中歐關係其實不悲觀，只是也無需期望太多。歐盟本已與俄羅斯矛盾較深，再與中國鬧翻則意味必須緊抱美國大腿，自證失敗。中歐投協審批凍結亦不代表泡湯，中國市場對歐洲復甦重要這大趨勢未有改變。歐美存在軍事同盟下，歐盟不投向美國，其實已是中國的戰略成功。

▲ 歐盟在戰略自立大方向下，中歐關係其實不悲觀，只是也無需期望太多。歐盟本已與俄羅斯矛盾較深，再與中國鬧翻則意味必須緊抱美國大腿，自證失敗。（法新社資料圖片）