加強培育家務助理 應對外傭荒

外傭輸出國近月疫情嚴重，令本港需暫停有關航班，本地僱主不得不面對外傭荒的現實。本港家務助理服務在疫下成另一可行選擇，惟政府未來需注重培育更多本地照顧者，應付本地需求。

菲律賓印尼爆疫 外傭工資被炒高

東南亞兩大外傭輸出國菲律賓及印尼，相繼出現變種新冠病毒疫情嚴峻的情況，印尼今年3月曾宣布全面暫停輸出勞工，菲律賓首都馬尼拉亦封城至少一個月。鑑於兩地疫情未受控制，本港已啟動熔斷機制，令新來港外傭大幅減少，近3,000名外傭將無法及時抵港。

外傭荒殺到，令已抵港的外傭更為搶手。本港有保母配對平台表示，自疫情以來，每日接獲的查詢比以往大增3成。香港僱傭代理協會主席張結民表示，現時本地外傭法定工資已由最低月薪4,630元搶高至約6,000元，相信部分人士更會開價高至8,000元，只因急需人照顧長者及幼童，可能開出更高價。

港多個招聘平台 方便請家務助理

港府目前已盡量改變現有措施，迎合市民的需求。勞工及福利局局長羅致光在網誌中表示，局方已實施3項新措施，分別為：將新聘請的外傭所獲發的工作簽證有效期由3個月增至6個月；若外傭未能及時來港，而僱主已聘有外傭，可延長現任外傭合約有效期限最多3個月；以及若外傭因受政府政策影響未能來港，僱主可直接與指定檢疫酒店商討退款事宜。

本港現時有多個家務助理及鐘點工招聘平台（見表），可供市民考慮使用。這些平台涵蓋多種服務，除一般家居清潔外，更包括其他服務例如深層清潔、買餸、洗窗、乃至維修冷氣機等。不過，此類服務收費每小時一般過百元，並非一般本地家庭能夠長期負擔。

台培訓親屬保母 教長者幫忙育兒

台灣各大機構與院舍現時皆有提供所謂親屬保母培訓計劃，旨在為家中長者與長輩提供育兒訓練，讓他們在家長有需要時成為臨時保母。視乎參與計劃的人士家中收入情況，更可接受一定補助金，介乎每月2,000至最高5,000元新台幣（約552至1,380港元）。

美國紐約市去年更推出名為Home Health Aide（HHA）的家務助理培訓計劃，免費在網上為當地居民提供多項訓練，包括照顧他人起居、煮食、洗澡、穿衣等，亦會教人急救、包紮傷口及換繃帶等簡單護理工作，有關項目由政府與當地大學及醫護組織合辦。

疫下外傭荒凸顯港人對外傭的依賴，禁飛令與疫情何時結束皆未知之數，港府或需動用本地社區力量，為市民提供更多選擇。

▲ 菲律賓及印尼近期疫情嚴重，令本港出現外傭短缺，家務助理服務在疫情下成為另一可行選擇。（資料圖片）