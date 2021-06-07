3管齊下谷針 緊握時機建免疫屏障

上周跟一眾傳媒及政治學者討論，如何能進一步提升港人接種新冠疫苗的比率，最終總結出3大方向：第一，責任；第二，鼓勵；第三，恐懼。

循3大方向 責任鼓勵恐懼

「接種疫苗是你的公民責任」這句話背後，實際上反映了王道政治，也就是以仁義和道德為基礎，提醒每個人也要盡自己一分力，從而達致群體免疫，如此社會整體方能建立穩固的免疫屏障--但有不少意見認為，透過喚起香港人的公民責任去呼籲大家接種新冠疫苗，接近完全浪費時間，主要原因是不少市民在抗疫方面都很自私。

例如早前封區，許多人都狠批政府為何需要整條街的居民也作強制檢測，認為只封有個案的那一幢、甚至那一層便可以，完全不理會新冠肺炎傳染力強的客觀事實，並且不擔心自己也有被感染之可能，相當不負責任。這種「阻其他人都唔好阻我」的自私心態，跟更早前反對設立檢測中心，以至近期一直不願接種新冠疫苗，根本同出一轍。

又例如這陣子聽得最多不打針的理由，是自己身體狀態不適合，部分人亦搬出「醫生也說我血壓太高」作為補充，並繼而指摘政府不應該「懲罰不能打針的人」云云--最後一句責罵之所以是廢話，是因為官員（乃至任何有常識者）從來都無迫身體狀態不適合接種疫苗的市民打針；而容許食肆逐漸放寬社交距離限制，讓堂食可以更多人同枱及延長營業時間等，亦只是基於疫情平穩，兼愈來愈多人已接種疫苗的對應安排。

概念上，未打針的香港人甚至可以被視為收取了已打針者的「疫苗紅利」：自己沒有打針，卻得以享受由別人建立的免疫屏障所提供的公共衞生保障，而且他們的權利在放寬措施前後，不單沒有減少，更因為其他人打了針而有某程度的放寬（像食肆員工接種1劑疫苗後，每枱可坐最多6人），試問哪裏稱得上是懲罰？

事實上，正因為上述原因，身體狀態不適合打針的香港人，與其罔顧現實而不斷埋怨「被懲罰」，倒不如大力呼籲周邊所有適合接種疫苗的親朋戚友盡快打針--理由是既然自己未能為香港建立免疫屏障出一分力，便更加有責任鼓勵別人打針（固然接種疫苗前仍應該先問清楚醫生），讓其他人完善本港的免疫屏障，並透過提升群體免疫的程度，反過來間接保護自己，以減低受感染之風險。

企業抽獎利誘 手法新穎有效

既然高舉公民責任不行，退而求其次，便只好誘之以利。現時商界不斷推出各種抽獎，以鼓勵市民接種疫苗，獎品豐厚固然是賣點，然而更重要的是背後之精神與社會意義。宣傳從來是商界強項，一眾企業加入推動市民接種新冠疫苗，手法既比起特區政府來得新穎和有效，亦帶出眾志成城、群策群力的信息，起碼讓香港人感覺良好，並間接警告社會所有階層，眼下經濟非常疲弱，各行各業須盡快反彈，而透過打針建立免疫屏障是唯一出路。

可是，商界的宣傳攻勢再怎麼強，始終難敵人心裏面的恐懼，所以政府上周同步宣布，不再報告跟接種疫苗無潛在關聯的死亡個案。事實上，由開始新冠疫苗接種計劃至今，香港從來沒有一人直接因接種疫苗而逝世，也就是所有因為打針而感到不適者，除非因為本身的其他疾病，否則全部仍然安好在生。

固然，總有「馬後炮式」的輿論批評：既然死亡個案跟接種新冠疫苗完全無關，那麼官員為何一開始便公布這些資料呢？一直不公布不就好了？

究其因，源於近兩年輿論和社交網絡充斥各種流言假消息，故特區政府起初毫無疑問是希望透過公布這些個案，以防止陰謀論者把但凡打了針的死者，都恣意抹黑為是因疫苗致死（縱使由接種到離世之間已相隔很多天）--也就是：「雖然有人死亡，但專家已證實跟打針完全無關，所以大家可以放心，不要誤信流言。」

反過來看，既然接種新冠疫苗致死人數為零，但香港市民現時對打針卻產生不合比例的恐懼，那傳媒就必須承認其自身責任很大。例如「一周內再多10人死前曾接種新冠疫苗、5名孕婦針後流產」這條標題，就算在標題最後加上「證實全部跟打針無關」亦無任何意義--因為從邏輯層面而言，若然整段新聞跟接種疫苗無關，那其引子提出「曾接種新冠疫苗」便是語意空廢，如同說「再多N人因為沒有關係的一件事死亡或流產」，而且既然是「沒有關係」，用「再」這個字也不正確。

因此，以上這類標題或其他類似的報道手法，基本上旨在純粹散播恐懼，暗含「專家雖然說無關，但信不信由你，總之我就有所質疑」的信息。當大部分傳媒也使用這種渲染而非澄清的方式提供資訊時，受眾在潛移默化下，便不斷鞏固了自身憂慮。

倘9月始打針 或現人龍缺疫苗

以恐懼鬥恐懼，似乎是最後不能避免的答案：大至印度，小至台灣，當地人民都是在新冠肺炎疫情突然變得極度嚴重的情況下，才心急如焚地想盡快接種疫苗。但願這些地方的疫情盡快回穩之同時，香港人確實必須深切反省、居安思危，趁第5波疫情尚未爆發，當把握時間盡早打針。否則待至今年9月，大部分社區接種中心準備「收爐」時又投訴要排隊，並批評政府不延期社區接種計劃，甚至到時才發現不夠針，那就是咎由自取。

▲ 「接種疫苗是你的公民責任」這句話背後，實際上反映了王道政治，也就是以仁義和道德為基礎，提醒每個市民也要盡自己一分力，從而盡快達致群體免疫。（資料圖片）