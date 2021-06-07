社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針

本港新冠疫苗接種率至今仍然不足2成，為鼓勵市民打針，商界近日紛紛推出不同的誘因，教育局指社會氣氛帶動下，全港逾2成教職員將會打針。

與此同時，當局購入的復必泰疫苗使用期限逼近，食物及衞生局局長陳肇始昨日

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