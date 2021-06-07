社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 港聞版 2021/06/07 分享： 本港新冠疫苗接種率至今仍然不足2成，為鼓勵市民打針，商界近日紛紛推出不同的誘因，教育局指社會氣氛帶動下，全港逾2成教職員將會打針。 與此同時，當局購入的復必泰疫苗使用期限逼近，食物及衞生局局長陳肇始昨日 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 2021/06/07 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 2021/06/07 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 2021/06/07 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 回港易風險區名單 小區作最小單位 2021/06/07 回港易風險區名單 小區作最小單位 獲聘接種中心 旅業員工感安心 2021/06/07 獲聘接種中心 旅業員工感安心 你可能感興趣 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 01:00 2021/06/07 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 01:00 2021/06/07 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 01:00 2021/06/07 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 BioNTech 新冠肺炎疫情 教育行業 疫苗 教育局 食物及衞生局 陳肇始 楊潤雄 疫情