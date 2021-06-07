羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 港聞版 2021/06/07 分享： 新冠疫苗計劃開展已有3個月，勞工及福利局局長羅致光昨日表示，本港院舍接種率仍非常低，探訪安排等可能放寬無期。安老服務協會主席陳志育亦表示，若香港出現新一波疫情，院舍長者將面對較高感染風險。 業界：新一波 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 2021/06/07 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 2021/06/07 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 2021/06/07 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 回港易風險區名單 小區作最小單位 2021/06/07 回港易風險區名單 小區作最小單位 獲聘接種中心 旅業員工感安心 2021/06/07 獲聘接種中心 旅業員工感安心 你可能感興趣 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 01:00 2021/06/07 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 01:00 2021/06/07 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 01:00 2021/06/07 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 新冠肺炎疫情 疫苗 院舍 羅致光 勞工及福利局 疫情