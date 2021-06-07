羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期

新冠疫苗計劃開展已有3個月，勞工及福利局局長羅致光昨日表示，本港院舍接種率仍非常低，探訪安排等可能放寬無期。安老服務協會主席陳志育亦表示，若香港出現新一波疫情，院舍長者將面對較高感染風險。

業界：新一波

...