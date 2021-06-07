商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償

政府上月底展開「全城起動、快打疫苗」運動，冀數月內大幅提升接種疫苗比率。不少機構和企業響應呼籲紛紛推出各項疫苗獎賞計劃。有商界代表期望計劃可吸引最少一半人打針，亦有學者建議設保險制度，為接種後現異常反

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