商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 港聞版 2021/06/07 分享： 政府上月底展開「全城起動、快打疫苗」運動，冀數月內大幅提升接種疫苗比率。不少機構和企業響應呼籲紛紛推出各項疫苗獎賞計劃。有商界代表期望計劃可吸引最少一半人打針，亦有學者建議設保險制度，為接種後現異常反 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 2021/06/07 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 2021/06/07 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 2021/06/07 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 回港易風險區名單 小區作最小單位 2021/06/07 回港易風險區名單 小區作最小單位 獲聘接種中心 旅業員工感安心 2021/06/07 獲聘接種中心 旅業員工感安心 你可能感興趣 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 01:00 2021/06/07 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 01:00 2021/06/07 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 01:00 2021/06/07 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 新冠肺炎疫情 保險索償 疫苗 疫情 中華廠商聯合會