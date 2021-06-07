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回港易風險區名單 小區作最小單位

港聞版 2021/06/07

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因應廣東省疫情持續升溫，港府昨日宣布，將進一步調整回港易計劃下的暫不適用風險地區名單，相關地區所列範圍將以「小區」為最小單位，而不會細分小區內個別樓數或期數。

另外，當局在更新風險地區名單時，除包括國家

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