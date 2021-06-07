回港易風險區名單 小區作最小單位 港聞版 2021/06/07 分享： 因應廣東省疫情持續升溫，港府昨日宣布，將進一步調整回港易計劃下的暫不適用風險地區名單，相關地區所列範圍將以「小區」為最小單位，而不會細分小區內個別樓數或期數。 另外，當局在更新風險地區名單時，除包括國家 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 2021/06/07 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 2021/06/07 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 2021/06/07 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 2021/06/07 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 獲聘接種中心 旅業員工感安心 2021/06/07 獲聘接種中心 旅業員工感安心 你可能感興趣 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 01:00 2021/06/07 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 01:00 2021/06/07 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 01:00 2021/06/07 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 香港 新冠肺炎疫情 疫情 澳門 廣東省 廣州市 回港易