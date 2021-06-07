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獲聘接種中心 旅業員工感安心

港聞版 2021/06/07

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新冠肺炎疫情重創本港各行各業，旅遊業更是「重災區」。公務員事務局局長聶德權表示，約1,700名旅遊從業員獲聘於疫苗接種中心工作，短期擔任24間疫苗接種中心運作管理及行政支援工作。有擔任接種中心登記員的

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