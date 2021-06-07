獲聘接種中心 旅業員工感安心 港聞版 2021/06/07 分享： 新冠肺炎疫情重創本港各行各業，旅遊業更是「重災區」。公務員事務局局長聶德權表示，約1,700名旅遊從業員獲聘於疫苗接種中心工作，短期擔任24間疫苗接種中心運作管理及行政支援工作。有擔任接種中心登記員的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 2021/06/07 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 2021/06/07 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 2021/06/07 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 2021/06/07 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 回港易風險區名單 小區作最小單位 2021/06/07 回港易風險區名單 小區作最小單位 你可能感興趣 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 01:00 2021/06/07 變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 01:00 2021/06/07 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 01:00 2021/06/07 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 疫苗 新冠肺炎疫情 疫情 聶德權 公務員事務局 旅遊行業