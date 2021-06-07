變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞 專家促堵潛在傳播鏈 防爆第5波疫情 港聞版 2021/06/07 分享： 本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，昨日錄7宗確診個案，其中1宗本地感染，涉一名53歲家庭主婦，為早前確診並檢出帶變種病毒17歲少女的母親，其樣本同樣帶N501Y變種病毒株，少女的20歲胞姊亦初步確診 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 2021/06/07 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 2021/06/07 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 2021/06/07 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 回港易風險區名單 小區作最小單位 2021/06/07 回港易風險區名單 小區作最小單位 獲聘接種中心 旅業員工感安心 2021/06/07 獲聘接種中心 旅業員工感安心 你可能感興趣 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 01:00 2021/06/07 社會氣氛帶動 逾2成教職員擬打針 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 01:00 2021/06/07 羅致光：院舍接種率低 探訪放寬無期 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 01:00 2021/06/07 商界冀吸一半人打針 學者倡設保險賠償 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 衞生防護中心 梁子超