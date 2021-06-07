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變種毒少女母姊染疫 或涉輸入漏洞

專家促堵潛在傳播鏈 防爆第5波疫情

港聞版 2021/06/07

分享：

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，昨日錄7宗確診個案，其中1宗本地感染，涉一名53歲家庭主婦，為早前確診並檢出帶變種病毒17歲少女的母親，其樣本同樣帶N501Y變種病毒株，少女的20歲胞姊亦初步確診

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