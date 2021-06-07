堵截輸入難竟全功 速打針防感染

首宗源頭不明的英國變種病毒流入社區，新種病毒不斷肆虐，反映入境檢疫盡力堵截情況下，仍有漏洞之處，世界各地也有類此情況，當務之急除擴大檢測追蹤，盡快切斷傳播鏈外，更要檢視入境檢疫哪個環節出現問題，再從速作出改善。面對變種病毒可能引發第5波疫情的威脅，市民接種疫苗意慾或大增，當局亦要盡早作好安排，提升接種能力，以免再發生之前檢測量大增而未能配合的混亂情況。

考慮增抗體測試 為檢測添防綫

17歲女學生在沒外遊下，感染英國變種病毒，母親和姐姐分別確診和初步確診，加上3母女之前行蹤遍及港九新界多處地方，令人擔心若未能盡快找到其他接觸者，更多變種病毒個案在社區湧現，引爆第5波疫情。

港大和理大為少女的病毒進行基因分析，發現跟第4波疫情的流行病毒株，以及之前輸入的南非變種病毒不同之餘，病毒量極高，傳染力強，相信是近一兩周走漏個案所致，凸顯入境檢疫仍有疏漏。

港府在處理這問題須多管齊下，首先，應向周邊地區索取當地病毒樣本的基因排序，跟本地個案對比，從而找出源頭所在，並制定針對性防疫措施，防止再出現走漏個案。當局在對比內地樣本後，相信源頭並非來自深圳。

此外，聽取專家意見，找出檢測可能出現的疏漏之處，政府專家顧問袁國勇認為最大問題是採樣不好，撩得不夠深，影響到檢測結果。有專家亦建議在機場加入俗稱「篤手指」的抗體測試作為輔助工具，為入境人士驗血，透過檢驗免疫球蛋白抗體，快速了解對方是否感染病毒，20分鐘便有結果，令檢測可增添一重保障。

面對變種病毒已流入社區，當局須對3母女所到過的地方的接觸者進行強制檢測追蹤，而市民亦要配合做檢測，並快打疫苗，以免新一波疫情再起。

綢繆加針配套 免需求飈現混亂

前天有逾5萬人接種疫苗，創單日新高，並有逾2.5萬人在網上預約打針。近日市民打針意慾增加，相信是與商界推出多項誘因，如抽獎送樓、送簽帳優惠、機票或手機等有關。另外，政府早前預告一旦再爆第5波疫情，會考慮限制未打針人士進入食肆、學校、戲院及體育場所。隨着變種病毒流入社區，有部分市民擔心疫情再起，生活受限制，決定到診所打針或上網預約。

根據外地經驗，一旦爆疫，危機感會迫使對疫苗猶豫人士主動打針。問題是接種中心每天最多可接種逾4萬人，在安排上能否配合到接種需求突然大增的需要？切勿像過往社區爆疫時，市民主動做檢測，卻因檢測力未能配合而出現大排長龍，安排混亂而有所怨言。當局應早作綢繆，能否安排到人手提高每天配額。

變種病毒殺入社區，港府要守穩門口，務求在嚴防輸入，不斷檢討改善，做到滴水不漏，更要加強宣傳，讓市民明白到新一波疫情迫在眉睫，要盡快打針，勿再猶豫。

責任編輯：楊雨